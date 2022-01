747 nye smittede i Trondheim tirsdag

Korona og smittetall

Adresseavisen rapporterer om smittetall – men også innleggelser, dødsfall og vaksinasjonsgrad i befolkningen, slik at leserne våre skal kunne følge utviklingen av pandemien over tid. For å kunne se sammenhenger og utviklingstrekk mener vi det er nødvendig å opprettholde rapporteringen også når pandemien går over i en ny fase.

Her finner du vår koronaoversikt