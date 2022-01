Endrer testregler og smitteregistrering i Trondheim

Mangler skredvarsel for store deler av Trøndelag: - Det er ikke det at det ikke er skredfare, men det varsles ikke

Saken oppdateres.

Det skriver Trondheim kommune i en pressemelding mandag.

Frem til nå har alle med symptomer fått tilbud om hurtigtest. Dersom hurtigtesten er positiv har vedkommende blitt fulgt opp med en PCR-test for å bekrefte at den er positiv. Nå er ikke dette hovedregelen lenger.

Dersom du har fullført vaksineprogramemt og fått tre doser, eller har to doser og har bekreftet covid-19 de siste tre månedene, skal du ikke følges opp med PCR-test.

De som har fått to vaksinedoser, og ikke hatt påvist covid-19, vil få tilbud om en PCR-test for å bekrefte hurtigtesten, slik at det kan brukes i et koronasertifikat for eksempel.

Positive hurtigtester skal nå meldes inn til kommunen via deres nettsider.