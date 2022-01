Teknisk feil på legevakttelefonen i Trondheim: - Må dessverre være tålmodig

«Å kalle det dødpunkter er ikke riktig. For det er ingen dødpunkter» 5

Saken oppdateres.

- Vi har dessverre en teknisk feil på legevakttelefonen som gjør at enkelte havner på feil linje og over på reserveløsningen vi har liggende. Dette gjør at enkelte som ringer telefonen får lenger ventetid enn andre, sier avdelingsleder Kent Magne Berg ved Legevakta i Trondheim.

Feilen har vært på systemet siden klokken 04 natt til søndag, og de jobber på spreng for å fikse det.

- Vi er i kontakt med Telenor og firmaet som har den tekniske løsningen for oss, og de jobber med problemet, sier Berg videre.

Han legger til at de har oppbemannet telefonen i dag for å gjøre ventetiden på telefonen, men påpeker at det fremdeles kan være ekstra ventetid.

- Det er normalt sett på ettermiddagene vi har flest telefoner inn til oss. Folk må dessverre være tålmodig når de ringer til oss nå. De vil uansett komme igjen på et tidspunkt.

Han håper det lar seg fikse så raskt som mulig.