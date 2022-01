Teknisk feil på legevakttelefonen i Trondheim ga ekstra ventetid for pasienter

- Æ vart så arg at æ mått kom opp i avisa å fortæl det!

Saken oppdateres.

- Vi har dessverre en teknisk feil på legevakttelefonen som gjør at enkelte havner på feil linje og over på reserveløsningen vi har liggende. Dette gjør at enkelte som ringer telefonen får lenger ventetid enn andre, sa avdelingsleder Kent Magne Berg ved Legevakta i Trondheim til Adresseavisen klokken 15 søndag kveld.

Feilen hadde vært på systemet siden klokken 04 natt til søndag, og de jobbet på spreng for å fikse det.

- Vi er i kontakt med Telenor og firmaet som har den tekniske løsningen for oss, og de jobber med problemet, sa Berg videre.

Rundt klokken 20 opplyste Berg til Adresseavisen at feilen var fikset og telefonene fungerte som de skulle.

Han la til at de hadde oppbemannet telefonen tidligere på dagen for å gjøre ventetiden på telefonen kortere, men påpekte at det fremdeles kunne være ekstra ventetid.

- Det er normalt sett på ettermiddagene vi har flest telefoner inn til oss. Folk må dessverre være tålmodig når de ringer til oss nå. De vil uansett komme igjen på et tidspunkt, sa Berg.