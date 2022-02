Nå slutter Trondheim kommune å sende slike sms-meldinger til koronasmittede

Vi skal anerkjenne at noen ungdommer og familier vil velge et alternativ

De hevder at strømmarkedet fungerer godt. Det stemmer ikke

Her åpnet det ny teststasjon i dag: - Håper det letter på trykket

Riiber har testet positivt for korona i OL

Jarl Magnus Riiber har testet positivt for korona

To leiligheter ubeboelige etter brann i blokk på Byåsen

Har du spørsmål om koronasituasjonen? Send dem inn her

Riiber testet positivt for korona i OL: – Verste dagen jeg har hatt som trener

IOC-Bach lover Peng-møte under OL

Saken oppdateres.

Trondheim kommune har hatt som praksis å sende SMS-meldinger til personer som har testet positivt på en PCR-test. Dette blir det slutt på fra torsdag, opplyser kommunen i en pressemelding torsdag.

- Kommunene er bedt om å ta i bruk systemer for selvregistrering av hurtigtester, hvor den enkelte kan registrere sin positive hurtigtest. Det er nå et større fokus på å overvåke antallet som rapporterer inn positiv hurtigtest. Med nye anbefalinger vil færre ha behov for å bekrefte prøvesvaret sitt med en PCR-test, heter det i pressemeldingen.

De som nå får en positiv PCR-test og som ikke har registrert inn eventuell positiv hurtigtest dagene før PCR-test, bes nå selv om å registrere sin positive PCR- test i samme system som kommunen bruker for hurtigtester.

- Dette gjøres ved å logge inn via Min Side på Trondheim kommunes nettsider. Denne endringen vil gi oss mer korrekte tall på antall smittede, skriver kommunen videre.

Selv om kommunen avslutter sin praksis, så vil du fortsatt få en SMS fra helsenorge når PCR-prøvesvaret er klart.