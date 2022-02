3870 registrert koronasmittet i helga

Herman har over 18 000 følgere på Tiktok – tør han vise skjermtiden sin?

28-åring fra Trondheim tiltalt for grovt bedrageri - skal ha sendt ut tusenvis av falske fakturaer

Nå trenger plantene mer av alt. Fire ting du kan gjøre for å pangstarte våren

Satt på spissen er dette et viktig tiltak for å sikre bosettingen i distriktet

Kostnadssprekk for sykkelhotellet i Trondheim. Bilistene kan få regninga

Kabel over Dovre er ikke en prioritert oppgave

Her smeller bilen rett inn i strøbilen: - Det var som en skøytebane

Norges curlinglag tapte mot tabelljumboen – spøker for semifinaleplass

Saken oppdateres.

Fredag, lørdag og søndag ble det totalt registrert 3870 smittetilfeller i Trondheim. Smittetallene er basert på egenmeldte hurtigtester.

Fredag var tallet smittetallet 1532, lørdag 1042 og søndag 1296.

Kommunens oversikt viser at aldersgruppen 20-39 år er gruppen med klart høyest smittetall, mens det bare var to personer over 80 år som meldte inn positive hurtigtester i helga.

Slik er aldersfordelingen for helga:

0-5 år: 302 (125 + 93 + 84)

6-12 år: 522 (202 + 136 + 184)

13-19 år: 323 (131 + 87 + 105)

20-39 år: 1710 (695 + 446 + 569

40-59 år: 795 (292 + 221 + 282)

60-70 år: 216 (87 + 58 +71)

over 80 år: 2 (0 + 1 + 1)