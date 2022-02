Politiet i Trøndelag advarer mot svindelforsøk

Saken oppdateres.

Politiet i Trøndelag har tirsdag blitt kontaktet av en rekke personer som er blitt utsatt for såkalt spoofing-oppringning fra noen som utgir seg for å være norsk politi.

- Den som har ringt opp har snakket norsk med aksent og beskyldt mottaker av samtalen for å være involvert i kriminalitet. Felles for de som har meldt i fra til oss er at de tilsynelatende har utenlandske navn, skriver Politiet på Heimdal, Melhus og Klæbu på Facebook.

Politiet opplyser videre at nummerene ved første øyekast kan fremstå som norske, men at dersom du kikker en ekstra gang vil oppdage at det er ett tall for mye.

- Det er her snakk om en IP-oppringing og ikke vanlig telefon, noe som gjør at vi ikke får sporet oppringningene, skriver de.

Politiet oppfordrer folk om å legge på dersom de blir oppringt av et slikt nummer. Dersom du allerede har blitt oppringt og gitt fra deg personopplysninger, ber de deg om å følge med i tiden fremover om det for eksempel blir opprettet mobilabonnent i ditt navn, tatt opp lån eller andre uvanlige ting.

- Først dersom noen misbruker din identitet kan det være mulig for oss å spore eller avdekke hvem som står bak, skriver politiet.

Foreløpig kjenner politiet til at det er blitt ringt fra følgende nummer: