Kommunen legger ned teststasjonene på Tiller og Leangen

Saken oppdateres.

- Trondheim kommune vil fra og med mandag 21. februar avvikle stasjonene for utlevering og innlevering av koronatester på Tiller og Leangen, skriver kommunen.

- Utdeling av tester og innlevering av PCR-tester vil fra og med uke 8 bli lagt til Leüthenhaven, heter det i meldingen.

Etterspørselen kraftig ned

I meldingen viser kommunen til at etterspørsel etter hurtigtester og PCR-tester har gått kraftig ned etter at regjeringen fjernet de fleste av koronarestriksjonene.

Kommunen skriver videre at de i en periode hatt en samarbeidsavtale med Sivilforsvaret som har bistått med å drive teststasjonene på Tiller og Leangen.

- Sivilforsvarets ressurser skal kun benyttes i en krisesituasjon, og nå kan Trondheim kommune håndtere situasjonen ved hjelp av egne krefter.

Deler ut tester på Leüthenhaven

Fra og med mandag 21. februar kan innbyggerne hente seg hurtigtest og - for de som har behov for det - PCR spyttest på Leüthenhaven. PCR-testene skal også leveres inn her, skriver kommunen i pressemeldingen.

