Går ut med info om savnet mann i Trondheim

Saken oppdateres.

Det opplyser Trøndelag politidistrikt i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Siste sikre observasjon av mannen ble gjort på et utested i Trondheim sentrum natt til lørdag 19. februar, rundt midnatt. Foreløpige undersøkelser gir grunn til å tro at den savnede har vært innom flere utesteder i Trondheim sentrum natt til lørdag, skriver politiet i pressemeldingen.

Den savnede mannen beskrives som ca. 175 centimeter høy, godt trent, har flere tatoveringer og er hårløs på hodet. Den aktuelle kvelden skal han ha vært kledd i mørkeblå genser, mørkeblå jakke med hvit krage, dongeribukse og sneakers.

Tips oss! Har du bilder, video eller opplysninger? Telefon: 464 07 200 E-post: tips@adresseavisen.no

Ber om tips

Mannen ble meldt savnet mandag kveld.

- Om du har observert den savnede eller har andre observasjoner som kan tenkes å være relevante, ta kontakt med Trøndelag politidistrikt via nettsiden tips.politiet.no/trøndelag eller via telefon 73489400, skriver de.

Politiet har sikret aktuell videoovervåkning fra flere steder i Trondheim sentrum, men ber alle som har overvåkningsbilder fra Midtbyen fra klokka 21 fredag kveld til 16 lørdag ettermiddag om å sikre opptakene og ta kontakt med politiet.

Holder flere hypoteser åpne

De skriver at det ikke er noen konkrete opplysninger som tilsier at noe kriminelt har skjedd i saken, og at de holder flere hypoteser åpne.

Politiet vil foreløpig ikke gå ut med flere opplysninger om saken, sier politiadvokat Hanne Sivertsen Berg.

- Vi jobber med etterforskningen, og vil fortsette med det utover kvelden, sier hun.