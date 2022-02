Savnet person funnet død i Trondheim

Drama i kulissene da VM-medaljen røk for Hanne

Kombinert: Graabak og Oftebro vant lagsprinten – to norske lag på pallen

Graabak og Oftebro vant lagsprinten – to norske lag på pallen

Rundt 1000 personer deltok i støttemarkering for Ukraina i Trondheim

Tyskland jobber nå også for å få Russland utestengt fra Swift

Saken oppdateres.

– Det er Kent Arild Pettersen som er funnet død. De pårørende er varslet, sier politiadvokat Christian Spets til Adresseavisen.

Politiet ble varslet av brannvesenet klokken 16.05 om at en person var funnet i Kanalen ved Fjordgata. 37 år gamle Kent Arild Pettersen ble sist sett i Trondheim sentrum natt til lørdag.

– Han vil bli obdusert for å finne ut dødsårsaken. Vi konsentrerer oss om å undersøke videoovervåking fra området for å belyse hvordan han havnet i elva. Vi holder flere muligheter åpne, men har ingen indikasjoner på at noe straffbart har skjedd.

Pettersen skal ha vært på flere ute- og serveringssteder i Trondheim fredag kveld før han forsvant. Siden da har brannvesenet gjort omfattende søk i Trondheim, mens politiet har etterforsket saken og gått gjennom videoer fra overvåkingskameraer.