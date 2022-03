Åpner for asylregistrering i Trondheim i dag

Bonus for kundene er at de får et bedre og billigere taxi-tilbud

Saken oppdateres.

Det skriver Trøndelag politidistrikt i en pressemelding onsdag.

I utganspunktet skal alle asylsøkere som ankommer Norge registrere seg ved det nasjonale ankomsenteret på Råde i Viken. Men på grunn av mengen ukrainske flyktninger i Europa kan asylsøkere nå registrere seg flere steder i Norge, skriver politet.

- Dette gjelder de som er innvilget midlertidig kollektiv beskyttelse, og gjelder fra og med onsdag 16. mars klokken 08.00, opplyser politiet.

I Trøndelag vil søkere kunne registrere seg ved Steinkjer politistasjon, Trondheim sentrum politistasjon og Trondheim lufthavn Værnes politistasjon.

På grunn av utstyrsmangel er Trøndelag ikke klare til å registrere søkere 16. mars. Utstyret vil bli levert om kort tid, opplyser politiet.

- Vi jobber nå intenst med å få på plass alt som trengs for å registrere asylsøkere fra Ukraina. Vi øker bemanningen for å ta imot alle på en god måte. Dette gjør at søkere som allerede har reist langt for å komme til Norge, slipper å reise til Råde. Det er viktig at alle som kommer til Norge registrerer seg, sier Siw Hind, leder for Felles enhet for Utlending og Forvaltning i Trøndelag politidistrikt i pressemeldingen.

Politiet ønsker at alle som skal registrere seg gjør avtale på forhånd via telefon 73899090.