Vil finne ut hvor mange jodtabletter forelde i Trondheim har

Saken oppdateres.

Trondheim kommune ønsker å kartlegge hvor mye jodtabletter som finnes i private hjem med barn.

Det melder kommunen i en pressemelding.

- Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å vite hvor stort behovet for å dele ut jodtabletter utenfor åpningstid i skoler og barnehager blir i tilfelle en atomhendelse, sier kommuneoverlege Betty Pettersen i pressemeldingen.

Trondheim kommune fikk i februar et større beredskapslager med jodtabletter som er distribuert til skoler og barnehager.

Grunnen til at de sender ut undersøkelsen er å kartlegge hvor stort behovet kan bli for utdeling av tabletter utenfor åpningstidene.

- Mange har skaffet seg jodtabletter for egen husholdning. Kanskje langt mer enn de har bruk for. Det er barn og unge opp til 18 år, gravide og ammende som i et gitt tilfelle vil ha mest nytte av å ta jodtabletter, sier Pettersen.

Norske apoteker har helt siden starten av mars vært utsolgt for jodtabletter, og det kan fortsatt ta tid før de er på markedet igjen.

- I spørreskjemaet vi nå sender ut via meldeboka spør vi blant annet familier om de har så mange jodtabletter at de kan dele med andre barnefamilier, sier hun.