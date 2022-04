Ber flyktninger registrere seg for å få rettigheter i Norge

Dommeroppsettet klart for runde to i Eliteserien

De fleste bor foreløpig hos fastboende slektninger, venner og bekjente. Dermed har de ingen rettigheter, utover akutt helsehjelp, opplyser Trondheim kommune i en pressemelding tirsdag morgen.

Av de som er registrert i Trondheim er 40 flyktninger i kontakt med Flyktningehelseteam som er den kommunale helsetjenesten for nyankomne flyktninger.

Bystyret vedtok onsdag i forrige uke å ta i mot samtlige av de 740 flyktningene staten har bedt Trondheim om å bosette i kommunen i år. Dermed står kommunen overfor en oppgave som er enda større enn under masseflukten fra Syria i årene 2015 og 2016.

Bor hos slekt og venner

- Arbeidet med å bygge opp tjenester, kartlegge egnede boliger og å legge til rette for at barn og unge fra Ukraina skal få gå i barnehage og skole tok til nærmest umiddelbart etter at flyktningestrømmen fra Ukraina startet, sier Wenche P. Dehli, helse og velferdsdirektør i Trondheim.

Så langt har bare et fåtall ukrainere på flukt fra krigen blitt registrert i Trondheim.

Dehli understreker at også Trondheim som ansvarlig bosettingskommune vil strekke seg langt for å anvende slike ordninger, men at det uansett er svært viktig at ukrainere som har kommet til byen registrerer seg så fort som mulig.

- Med en gang de er registrert i systemet og får asylstatus oppnår de rettigheter som flyktninger og asylsøkere har i Norge, med helsehjelp, skolegang for barn, norskopplæring og kvalifisering til jobb og deltakelse i det norske samfunnet, sier hun.

Mottaksskolene klargjøres

Trondheim er også bedt om å ta imot 30 enslige mindreårige fra Ukraina. Det er Omsorgsenheten i Barne - og familietjenesten (BFT) som får ansvar for denne gruppen, som trenger særlig tilrettelagte bo- og tjenestetilbud.

Barn i skolealder vil få plass på kommunens skoler, mens det også skal gjøres plass til mindre barn i en rekke barnehager. Det er tett samarbeid mellom kommunes enheter på både oppvekst og helse- og velferd.

- En del av jobben nå er å formidle relevant informasjon både på norsk og ukrainsk til flyktningene og innbyggere. Den jobben er vi i gang med, sier Dehli. Kommunens nettsider inneholder blant annet slik informasjon, og vi har kontaktinformasjon tilgjengelig der.

