- Alt jeg har på meg nå er faktisk brukt eller arvet

Saken oppdateres.

Det var fullsatt sal på Nova Kinosenter da årets klimatoppmøte for videregående elever gikk av stabelen. Det er tredje gang NTNU og Adresseavisen arrangerer klimatoppmøtet.

Møtet starter med videohilsen fra både statsminister Jonas Gahr Støre og «motejunkie» Jenny Skavlan.

- I vinter har vi gått fra koronakrise til krig i Europa. Kan vi være opptatt av klima da? Svaret er ja. Klimakrisen tar ikke pause selv om det er krig, sier Gahr Støre, og legger lista for hvor viktig klimaspørsmålet er.

I tillegg til videohilsener fra Gahr Støre og Skavlan var blant annet professor ved NTNU, klimaforsker Anders Hammer Strømman, leder av Fremtiden i våre hender Anja Bakken Riise og forsker ved NTNU, Marius Korsnes med på møtet.

Gikk du glipp av ungdommens klimatoppmøte, her kan du se opptak av hele møtet!

Politikerne må på banen

Vennene Millie Espeland (18), Tallak Grimaldo (18), Madelen Lien (19) og Thomas Haugli (19) var alle spente i forkant av møtet. De går på Strinda videregående skole, som i år har greid å kutte utslippene sine med 99,8 kg co2-ekvivalenter i snitt per elev.

- Jeg tror vi har større påvirkningskraft som unge i dag enn tidligere, sier Tallak.

De andre sier seg enige.

- Og så er det mye vi gjør fra før som vi ikke tenker over som noe stort. Det er blitt kjempepopulært å handle brukt, men jeg tror mange gjør det fordi de syns det er kult. De tenker nok ikke nødvendigvis over miljøspørsmålet, sier Millie.

Gjengen mener også at politikerne må på banen, og at det i bunn og grunn er de som kan gjøre de største endringene.

- Du kan jo ta buss som et eksempel. Dersom bussen blir billigere og mer tilgjengelig, tar jeg den også mer, og lar scooteren stå hjemme. Det er i grunnen politikerne som må stå opp for oss, sier Tallak.

- Gjør det i feil rekkefølge

Leder for ungdommens bystyre og medlem av Ung Klima, Stine Marie Hommelhaug, var veldig glad for å være til stede under klimatoppmøtet. 18-åringen er til vanlig elev ved Bybroa videregåendeskole. Under årets klimatoppmøte var hun i en duell mot varaordfører i Trondheim Mona Berger. Temaet var hvordan vi skal nå klimamålene innen 2030.

- Trondheim kommune starter i helt feil ende, hva med å snu helt på det? Det blir fjernet parkeringsplasser før vi har billig og god nok kollektivtransport. Dette skaper bare frustrasjon, og slik vil vi ikke kunne nå våre mål, sa Stine Marie.

Salen med ungdommer bryter ut i høy applaus hver gang Hommelhaug har sagt noe. Etter møtet forteller hun fornøyd at det er godt å se engasjement blant jevnaldrende.

- Vi trenger at det finnes slike arenaer for ungdom. Dette er enda en måte å nå ut på og kan for mange være interessant, sier Stine Marie.

90 prosent brukt og arvet

For Stine Marie er det en selvfølge å være opptatt av miljøet. I tillegg til å være samfunnsengasjert er det mote hun er mest interessert i. Mote og klima går ikke alltid hånd i hånd, men Stine Marie har funnet en måte å kombinere interessene på.

- Alt jeg har på meg nå, er faktisk enten brukt eller arvet. Omtrent 90 prosent av klesskapet mitt er det, sier hun.

Hun viser stolt frem det hun har på seg. Kåpen har hun arvet fra mormoren, den er fra 50-tallet. Smykkene er etter bonus bestemoren hun kaller «grandma». Skoene, skjorten og skjørtet har hun handlet på bruktbutikkene Fretex og Uff.

Er det noe Stine Marie ikke liker, er trender som kommer og går kjapt.

- Det absolutt rareste er alle trendsyklusene vi ser nå. Det blir populært med trender fra fortiden, men istedenfor å kjøpe brukte klær fra den tiden, masseproduseres klær som ligner, sier Stine Marie.

- Burde ikke vært lov med klær til 50 kroner

Venninnen Zaineb Abdulsatar (19) har telt plaggene hun har i garderoben. Tallet var litt høyere enn hun trodde: 533.

- Jeg lover at det er klær som er arvet også altså, ler hun.

Zaineb intervjuet Anja Bakken Riise under møtet, om nettopp klær. Der ble de enige om at det ikke burde vært lov med t-skjorter til en femtilapp, og at vi kanskje skal være flinkere til å invitere til klesbytte med venner når vi er lei av klærne våre.

- Klær interesserer ungdom mye. Det er nok mange unge som kanskje sier at de ikke handler i bruktbutikker og at det ikke er for dem, men så bruker de appen Tise, sier Zaineb.

Tise er en mobilapp der man kan kjøpe og selge alt innen mote. Zaineb bruker selv appen ofte. På den måten kan hun oppdatere klesskapet sitt uten å belaste klimaet.

Frykt for fremtiden

Zeinab og Stine Marie tror også at frykt er viktig for de unges engasjement.

- Det er nok mange som kjenner en redsel for fremtiden. Det er jo vi som sitter igjen med ulempene dersom vi ikke tar grep nå, avslutter hun.