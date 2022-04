Nye anmeldelser mot voldtektssiktet mann i Trondheim

Kvinne fra Trondheim tiltalt for hvitvasking - mener hun svindlet to bedrifter

Saken oppdateres.

Det opplyser påtaleansvarlig Line Novstad Klungreseth til Dagbladet.

Hun forteller at mannen er anmeldt for to tilfeller av seksuelle overgrep og ett voldstilfelle.

– Det er også to tilfeller hvor kvinner har tatt kontakt med oss, men som foreløpig ikke er anmeldt, sier Klungreseth, som også sier at de som har kontaktet politiet, alle er kvinner i 20-årene.

Tirsdag forrige uke ble mannen varetektsfengslet i fire uker, siktet for to voldtekter. Det skjedde etter at politiet natt til søndag 17. april rykket ut til en bolig i Trondheim etter meldinger om festbråk.

Utrykningen førte til en større etterforskning. Det ble ifølge politiet beslaglagt et større antall våpen av ulik karakter, og det ble funnet mindre mengder narkotika.

Det var etter dette at mannen ble pågrepet og siktet blant annet for to voldtekter. Mannen nekter straffskyld.