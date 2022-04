Nå kan de eldste få sin fjerde koronavaksine

Saken oppdateres.

Det melder kommunen i en pressemelding fredag. Tilbudet gjelder fra tirsdag 26. april.

Dette gjelder dem som allerede har fått tre doser og ikke har vært smittet etter dette, ifølge kommunen. De opplyser at tilbudet gjelder personer født i 1942 og tidligere. Den fjerde dosen kan gis tidligst fire måneder etter siste oppfriskningsdose.

Bakgrunnen for at tilbudet nå gis til de eldre er at Folkehelseinstituttet (FHI) har åpnet for dette. FHI gir ikke en egen anbefaling om at denne gruppen bør ta en fjerde dosen, men at at alle skal få tilbud om den, ifølge kommunen.

Vaksineringen vil foregå på vaksinestasjonen i Statens hus i Trondheim.

