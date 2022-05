Samler koronatiltakene på Leüthenhaven

«Helt spesielt» boligmarked i Orkland: – Vi har også opplevd at det har vært en del kupping

Saken oppdateres.

I en pressemelding fra Trondheim kommune mandag opplyses det at teststasjonen og koronatelefonen blir fra 2. mai samlokalisert på Leüthenhaven. Testtilbudet og koronatelefonen videreføres i første omgang fram til 1. september 2022.

Tester fortsatt

Selv om det ikke lenger er en nasjonal anbefaling om å teste seg for korona, blir det fortsatt mulig å hente selvtester som antigen hurtigtest og PCR spyttest for de som ønsker det.

- Dette behøver du ikke å bestille time for. I tillegg er vi behjelpelig med PCR pinnetest og antigen hurtigtest utført av helsepersonell for de som har behov for dette, men da må du ha bestilt time på forhånd, står det i pressemeldingen.

Noen land krever fortsatt negativ koronatest tatt siste par døgn før avreise, enten PCR test eller hurtigtest tatt av helsepersonell.

- Trondheim kommune kan tilby hurtigtesting ved helsepersonell tatt før avreise, men PCR-testing for reise må utføres ved private teststeder, står det.

Utskrift av koronasertifikat

Kommunen bistår også med administrative oppgaver, som utskrift av koronasertifikat for ikke digitale-brukere, etterregistrering av vaksine tatt i utlandet, eller bekreftelse på vaksinasjon eller test for personer uten norsk personnummer eller D-nummer.

Ring for å avtale tid. Ta med skriftlig dokumentasjon og gyldig legitimasjon.

Åpningstiden er 08.15-15.15 mandag - fredag.