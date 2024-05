I forbindelse med søk etter en kvinne i 70-årene som er savnet fra Trondheim, ønsker politiet tips om et kjøretøy hun disponerer.

Kjøretøyet er en hvit Jeep Wrangler med hvite skilter. Bildet viser aktuell type bil, og politiet mottar tips på telefon 02800.

Kvinnen ble meldt savnet av familien søndag kveld.

– Skulle ut et ærend

Klokken 13.38 mandag kom politiet med en oppdatering i saken:

– Politiet ber om hjelp til å sjekke aktuelle veier på Byneset. Bompassering viser at aktuell bil kan befinne seg et eller annet sted på Byneset, skriver politiet.

– Vi har opplysninger om at hun har sagt fra at hun skulle ut et ærend. Vi ser at bilen passerer ut av bomringen ved Havstein klokken 11.06 søndag formiddag. Siden har hun vært borte, sier operasjonsleder Svein Erik Wagnild.

Sender ut frivillige

Politiet mener derfor det er stor grunn til å anta at kvinnen og bilen kan befinne seg i området Bymarka eller Byneset, utenfor bomringen.

Wagnild ber folk være ekstra oppmerksomme blant annet i områdene rundt Havstein, Granåsen, Smistadgrenda, Ringvål og Bymarka.

– Vi søker etter en savnet person og ønsker tips og hjelp fra folk, sier operasjonslederen.

Ber om hjelp fra frivillige

Operasjonsleder Ketil Stene opplyser klokka 15.20 at man vil begynne med ledelinjesøk.

– Vi vil ha et økt fokus på et område etter denne bomstasjonen i Byåsveien. Det er lettere å finne en bil enn et menneske, så fokuset er på den hvite Jeepen. Det er ikke så mange av dem.

Stene er tydelig på at de fremdeles holder alle teorier åpne.

– Dersom folk gjør observasjoner utenfor dette området, så er det også interessant, fastslår han.

Frivillige organisasjoner som Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Norske redningshunder har blitt bedt om å bistå. Søksleder og innsatsleder vil også bli sendt ut. Koordineringspunkt vil være ved Sivilforsvarets anlegg i Kastbergan.

– Jeg håper at vi også får hjelp fra publikum. Sikkert mange som er ute i turområder i dag, sier Stene.