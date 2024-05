Fra fredag 24. mai tas seks ansatte ved NTNU ut i streik, men fra mandag 27. mai vil streikeuttaket bli større.

Det er varslet at 324 NTNU-ansatte vil bli tatt ut. Storparten av disse er organisert i Forskerforbundet og Utdanningsforbundet, men og Norsk sykepleierforbundet har folk i streik.

– Ikke alvorlige konsekvenser

– Foreløpig har ikke streiken alvorlige konsekvenser for skriftlig eksamen, sier Bjørn Haugstad, direktør for organisasjon og infrastruktur ved NTNU.

Men studenter kan bli påvirket.

– Det kan bli konsekvenser for enkelte muntlige eksamener.

Khrono skriver at det særlig er fakultet for medisin og helsevitenskap og for samfunns- og utdanningsvitenskap, samt fellesadministrasjonen ved NTNU som rammes av streiken.

Vil få ny eksamen

– Hvordan skal studentene som kan bli rammet forholde seg?

– Det er viktig at studentene forbereder seg som normalt til eksamen, og ikke lar situasjonen påvirke forberedelsene. Vi holder studentene jevnlig orientert om eventuell utvikling.

Om det skulle bli slik at studenter som skulle hatt eksamen får den avlyst sier han:

– Dersom eksamen blir avlyst vil vi arrangere ny på senere tidspunkt.

– Det vil altså si at året eller semesteret ikke vil gå tapt for dem det eventuelt vil ramme?

– Korrekt, svarer Bjørn Haugland.