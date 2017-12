Minst fem drept da buss kjørte inn blant fotgjengere i Moskva

Langrennskometen fra Trøndelag satser alt for å bli best

Saken oppdateres.

Hendelsen skjedde ved Kutuzovskij-avenyen vest i den russiske hovedstaden, like ved metrostasjonen Slavjanskij Bulvar. Videobilder på sosiale medier viser bussen som plutselig svinger inn på fortauet og deretter stuper ned trappen til fotgjengerundergangen der det befant seg mange mennesker.

Føreren er pågrepet, men det er ikke kjent om han er siktet for noe, eller hva det i så fall skulle være. Han sier at bussen, som sto stille, plutselig satte seg i bevegelse og at han ikke klarte å stanse den.

Politiet opplyser ifølge statlige russiske medier at de så langt ikke etterforsker hendelsen som en terrorhandling, men som en ulykke. Årsaken er imidlertid foreløpig ikke bekreftet.

En politikilde sier til nyhetsbyrået RIA Novosti at politiet så langt har to teorier om hva som kan ha skjedd. Den ene er at bremsene på bussen har sviktet. Den andre er at bussen svingte unna en bil og deretter havnet ned i fotgjengerundergangen.

Fem mennesker mistet livet og 15 er skadd. Tre av de skadde er fraktet til sykehus med alvorlige skader.

Kutuzovskij-avenyen er en travel handelsgate med et stort kjøpesenter i den vestlige delen av Moskva, og det var mye folk ute som var i gang med shopping foran nyttårshelgen.