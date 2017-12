Ambassaden besøkte Frode Berg i fengselet

Skal lage ressurssenter for skating og petanque: - Dette kan legge til rette for egenorganisert aktivitet i hele landet

– Besøket varte i litt over en time, og Berg har gitt oss tillatelse til å si at han etter forholdene blir godt behandlet i fengselet, men at han synes situasjonen er krevende, sier kommunikasjonsrådgiver i UD, Guri Solberg.

Hun sier at det er andre gang ambassaden i Moskva har besøkt ham i fengselet, og at UD har arbeidet med saken siden de ble varslet om arrestasjonen 6. desember.

– Vi vil fortsette vår innsats både knyttet til Bergs situasjon i varetekt og vår dialog med russiske myndigheter. Vi har ingen konkrete detaljer om grunnlaget for siktelsen, sier hun videre.

Frykter fellende dom

Bergs norske advokat er ikke optimistisk og mener han trolig vil få en fellende dom i Russland.

Advokat Brynjulf Risnes sier det er lite sannsynlig at nordmannen løslates fra varetekt før saken kommer for retten.

– Og vi venter i realiteten at det kommer en fellende dom, sier han til NTB onsdag.

Risnes kjenner ikke til noen eksempler i nyere tid på at personer som er blitt tiltalt for spionasje i Russland, er blitt frikjent.

Likevel håper Risnes at den norske 62-åringen vil kunne slippe å sone straffen. Han sier det er blitt funnet politiske løsninger på lignende saker tidligere. Blant annet er det gjennomført fangeutvekslinger hvor utlendinger i russiske fengsler er blitt «byttet» mot russere som er fengslet i andre land.

Strafferamme på 20 år

Lovbruddene som Berg er siktet for, straffes i Russland med minimum ti års fengsel. Strafferammen er på opptil 20 års fengsel.

Berg ble pågrepet av sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember, og FSB mener nordmannen er del av et spionnettverk. At sikkerhetspolitiet er tungt involvert i saken, taler også for at Berg blir dømt, ifølge Risnes.

– Det er i realiteten en garanti for en fellende dom når sikkerhetspolitiet går så tungt inn, sier advokaten.

Han er blitt hyret av Bergs familie, og han har foreløpig ikke hatt mulighet til å møte nordmannen som er plassert i høysikkerhetsfengselet Lefortovo i Moskva.

Risnes har i stedet tett kontakt med Bergs russiske advokat Ilja Novikov, som fikk møte nordmannen tirsdag. Under møtet fikk 62-åringen formelt godkjent at Novikov fungerer som hans advokat.

Penger i konvolutter

Ifølge Novikov hadde Berg 3.000 euro i to konvolutter da han ble pågrepet. De russiske etterforskerne mener Berg skulle gi penger til russeren Aleksej Zjitnuk, som nå er fengslet og siktet for forræderi.

Tidligere har russiske medier skrevet at Berg var i besittelse av hemmelige dokumenter om landets marine. Selv avviser han anklagene og sier han trolig ble lurt i en felle.

– Han sier selv at han fikk spørsmål i Norge om han kunne ta med to brev til en bekjent. Om dette var en operasjon fra FSB, vet man ikke, men han ble arrestert med disse to brevene i lommen mens han gikk fra hotellet. Var det en provokasjon, eller ikke? Det kan også være at Frode Berg er blitt brukt av andre, sier Novikov.

–Hadde med 3.000 euro

Berg, som er tidligere grenseinspektør og bosatt i Kirkenes, har også forklart at en bekjent ba ham ta med 3.000 euro til Russland. Han skal ikke ha stusset over oppfordringen.

Risnes sier han foreløpig ikke har fått vite hvem som ba Berg ta med pengene – eller hva som var bakgrunnen for ønsket.

Advokaten sier også at han gradvis er blitt mer overbevist om at saken er konstruert, og at Berg ikke har gjort det han er siktet for. Det er mer sannsynlig at saken er politisk motivert, tror Risnes, som mener omtalen av saken på russisk TV minner om propaganda.

