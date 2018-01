Trump: - Bannon har gått fra vettet

Gunhild valgte å bygge hus over tre etasjer – til tross for at hun sitter i rullestol

Saken oppdateres.

– Steve Bannon har ingenting å gjøre med meg eller mitt presidentskap. Da han ble sparket, mistet han ikke bare jobben, han mistet forstanden, heter det i en uttalelse fra Trump onsdag.

Bannon var Trumps sjefstrateg fra Trump ble innsatt som president og fram til august i fjor. Men nå hevder presidenten at han og sjefstrategen sjelden møttes på tomannshånd.

– Han bare later som han har hatt innflytelse, heter det i uttalelsen som er offentliggjort av Trumps presserådgiver Sarah Huckabee Sanders.

– Forrædersk

Uttalelsen er en reaksjon på påstander fra Bannon i en ny bok, «Fire and Fury» av forfatter og mediekritiker Michael Wolff. Deler av innholdet i boka er gjengitt av avisa The Guardian.

Bannon kommenterer blant annet et møte i Trump Tower i juni 2016 hvor både Trumps sønn Donald Trump junior og svigersønnen Jared Kushner deltok. De hadde samtaler med den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja, som angivelig satt på informasjon som kunne skade Hillary Clinton.

Flere eksperter har tidligere uttalt at møtet lå tett opptil forræderi, siden Trumps familiemedlemmer trodde de skulle få informasjon som stammet fra russiske myndigheter. Bannon er tilsynelatende enig i den beskrivelsen.

I boka kaller han møtet «forrædersk», «upatriotisk» og «bad shit», ifølge The Guardian. Han sier også at møtet burde vært rapportert til det føderale politiet FBI.

– Falske påstander

Bannon spår at Russland-granskingen til spesialetterforsker Robert Mueller i stor grad kommer til å dreie seg om hvitvasking av penger. Både Donald Trump junior og Kushner kommer til å få hard medfart av etterforskerne, tror den tidligere Trump-strategen.

Presserådgiver Sarah Huckabee Sanders sier «Fire and Fury» er fylt med «falske og villedende påstander» fra personer som ikke har hatt tilgang til Det hvite hus.

Forfatteren Michael Wolff opplyser på sin side at boka er basert på en lang rekke intervjuer med Trumps medarbeidere og presidenten selv.

Uventet valgseier

New York Magazine har publisert et langt utdrag fra boka, hvor det blant annet hevdes at Trump egentlig ikke ønsket å bli valgt til president. Planen skal i stedet ha vært å bruke valgkampen som markedsføring av Trumps næringsvirksomhet.

I boka står det at Donald Trump junior senere fortalte en venn at faren så ut som han hadde sett et spøkelse da valgresultatet var klart. Hans kone Melania begynte angivelig å gråte.

Denne påstanden avvises av Melania Trumps talsperson Stephanie Grisham, som forsikrer at Melania ble svært glad da Trump vant valget.

Lovet å kjempe

I Trumps uttalelse om Bannon hevdes det at sjefstrategen hadde lite å gjøre med den historiske valgseieren. Presidenten anklager også Bannon for å ha lekket falske opplysninger til mediene i perioden han var ansatt i Det hvite hus.

Da Bannon forlot Det hvite hus, gikk han tilbake til sin tidligere jobb som sjef for det sterkt høyreorienterte nettstedet Breitbart. Selv om han mistet stillingen som sjefstrateg, lovet han å kjempe videre for å bidra til å gjennomføre Trumps politiske agenda.

Amerikanske medier og eksperter har ofte beskrevet Bannon som en svært viktig person mot slutten av Trumps valgkamp og i starten av hans periode som president. Bannon bidro i denne perioden til å styre Trumps politiske budskap i høyrepopulistisk retning.