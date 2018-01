Matematikere fant nytt primtall med 23 millioner sifre

I snitt har 64 personer omkommet i brann hvert år siden 1979: Her bør du plassere røykvarslerne for å minimere risikoen

Saken oppdateres.

Tallet ble opprinnelig oppdaget andre juledag etter at en datamaskin i USA brukte seks dager på å regne seg fram til det. Maskinen tilhører en 51-åring som har stilt den til disposisjon for et globalt prosjekt for å finne nettopp primtall, skriver The Guardian. Mannen kan nå få en belønning på nesten 25 000 kroner for sitt bidrag.

Kjærlighet til matematikken

Selv om et enormt tall som ikke kan deles på noen annet en 1 eller seg selv kanskje ikke virker nyttig for mannen i gaten, er det entusiaster som bruker mye tid og ressurser på å finne fram til slike tall.

– Å finne nye primtall, som er noe du kan ta på, er en realisering av min kjærlighet til matematikken, Jeg er oppriktig glad på vegne av organisasjonen og mannen som fant det nye tallet, sier matematikkprofessor Curtis Cooper. Han oppdaget det forrige rekordtallet for to år siden. Det hadde en million færre sifre enn det nyeste tallet.

Mersenne

Begge de to lengste kjente primtallene er såkalte Mersenne-primtall. Som alle andre primtall er de kun delelige på 1 og på seg selv. I tillegg kan tall i denne undergruppen uttrykkes som 2 opphøyet i en potens minus 1. Tallet som dukket opp i romjulen har fått navnet M77232917 fordi 2 er ganget med seg selv 77232917 ganger før man trekker fra 1. Det nyeste tallet er det 50. Mersenne-primtallet i rekken.

– Jeg er overrasket over at det ble funnet så raskt. Vi trodde det skulle ta lengre tid. Det er som å finne døde katter på veien. Du venter ikke å finne to stykker så tett på hverandre, sier en annen matematikkprofessor, Chris Caldwell, om at det bare gikk snaut to år mellom de to tallfunnene.