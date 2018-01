Trump på Twitter: - Boken er full av løgn

I snitt har 64 personer omkommet i brann hvert år siden 1979: Her bør du plassere røykvarslerne for å minimere risikoen

Saken oppdateres.

– Jeg ga null tilgang til Det hvite hus (avviste ham faktiske mange ganger) til forfatteren av den falske boken! Jeg snakket aldri med ham for bok. Full av løgner, gale fremstillinger og kilder som ikke eksisterer. Se på denne fyrens fortid og se hvordan det går med ham og slasken Steve!

Det skriver den amerikanske presidenten om forfatter Michael Wolff på det sosiale mediet.

– Forræderi

Sistnevnte Steve er Trumps tidligere sjefstrateg og nære allierte Steve Bannon. Han har sagt at han fortsatt støtter Trump på alle måter, men samtidig kommer han i boken med et kraftig utfall om et møte i Trump Tower i New York i juni 2016. Der møtte Trumps sønn og svigersønn den russiske advokaten Natalja Veselnitskaja, som skal ha hevdet å sitte på informasjon som kunne skade Trumps rival Hillary Clinton.

Bannon omtaler møtet som «forrædersk», «upatriotisk» og «bad shit» og sier at det burde ha vært rapportert til FBI.

– Mistet forstanden

Utsagnene har fått Trump til å reagere kraftig. Onsdag slo han tilbake og anklaget Bannon for å ha gått fra vettet.

– Da han ble sparket, mistet han ikke bare jobben, han mistet forstanden, heter det i en uttalelse fra Trump onsdag. Trumps advokat Charles Harder truet samme dag med å saksøke Bannon for brudd på fortrolighetsavtaler.

– Du har brutt avtalen ved blant annet å ha kommunisert med forfatteren Michael Wolff om Trump og hans familiemedlemmer, skriver Harder i et brev.

Fremskyndet

Trump sier han og Bannon i dag sjelden møttes på tomannshånd.

– Han bare later som han har hatt innflytelse, hevdet Trump via sin talskvinne Sarah Huckabee Sanders.

Wolffs bok slippes fredag, fire dager tidligere enn opprinnelig planlagt.