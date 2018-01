Brandon Lewis blir ny partisekretær for de britiske toryene

Saken oppdateres.

Lewis erstatter Patrick McLoughlin, som var ansvarlig for valgkampen som førte til at toryene mistet sitt rene flertall i Underhuset i sommer.

Lewis har vært minister siden 2012.

Karen Bradley blir ny minister for Nord-Irland etter James Brokenshire, som går av som følge av helseproblemer. Brokenshire har hatt posten siden juli 2016. Han har ledet regjeringens årelange forsøk å få på plass en ny samlingsregjering i Nord-Irland, som ennå ikke har lyktes.

David Lidington blir ny visestatsminister etter Damian Green, som trakk seg i desember etter å ha innrømmet å ha løyet i forbindelse med funn av pornografisk materiale på hans datamaskin i Underhuset for flere år siden.

Trolig er det seks ministre som skal byttes ut. Det er ventet at prosessen vil pågå fram til tirsdag.

Britiske mediene har på forhånd meldt at sentrale figurer som utenriksminister Boris Johnson, innenriksminister Amber Rudd, brexit-minister David Davis og finansminister Philip Hammond fortsetter som før.

Den nye rokeringen skal være en strategi for å nå fram til en større velgermasse. Theresa May ble valgt til statsminister kort tid etter at britene i 2016 stemte for å forlate EU. I fjor skrev hun ut nyvalg for å få et større flertall i ryggen, men det endte med at Det konservative partiets absolutte flertall forsvant.

(©NTB)