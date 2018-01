Britiske medier: May planlegger omfattende regjeringsendring 

Saken oppdateres.

Til tross for utskiftningene mener de britiske mediene å vite at sentrale figurer som utenriksminister Boris Johnson, innenriksminister Amber Rudd, brexit-minister David Davis og finansminister Philip Hammond fortsetter som før.

Utdanningsminister Justine Greening, de konservatives partileder Patrick McLoughlin, næringsminister Greg Clark og underhusets leder Andrea Leadsom nevnes i britiske medier blant regjeringsmedlemmene som er aktuelle for utskiftning.

Avisa Daily Telegraph skriver at May også vil utnevne en egen minister for et scenario der Storbritannia forlater EU uten en avtale med Unionen. Årsaken skal være at landet vil vise EU at Storbritannia mener alvor i forhandlingene.

Det ventes også at May vil hente inn flere kvinner og yngre politikere for å gi den konservative regjeringen en ansiktsløftning.

I tillegg forventes det at May utnevner en ny visestatsminister etter at Damian Green, som har holdt vervet inntil nylig, gikk av i desember etter å ha løyet om pornografisk materiale funnet på hans datamaskin i Underhuset i 2008.

Den nye rokeringen skal være en strategi for å nå fram til en større velgermasse. Theresa May ble valgt til statsminister kort tid etter at britene i 2016 stemte for å forlate EU. I fjor skrev hun ut nyvalg for å få et større flertall i ryggen, men det endte med at Det konservative partiets absolutte flertall forsvant.

(©NTB)