Svensk politi har startet drapsetterforskning etter funn av død familie

Saken oppdateres.

Familien besto av to voksne og to barn. Alarmen gikk etter at en av de voksne ikke dukket opp på jobb tirsdag morgen og kolleger varslet politiet.

Politiet rykket i 17-tiden samme dag ut til boligen i Bjärred i Sør-Sverige. Inne i huset fant de fire døde, to voksne og to barn.

– Vi håndterer dette som en grov voldshandling og jobber ut fra en teori om at dette er en familietragedie, sier Ewa-Gun Westford, pressetalskvinne for politiet i Skåne, til Expressen.

Overfor nyhetsbyrået TT understreker hun at politiet ikke leter etter noen gjerningsmann utenfra.

– Men vi håndterer det likevel som en drapsetterforskning inntil vi har alt klart for oss. Vi jobber jo etter en tese, men vi må jo kunne belegge den og få et sammensatt bilde av hva som faktisk har skjedd i huset, sier Westford.

Samtidig understreker hun at politiet nå forsøker å vise stor omsorg for de pårørende etter hvert som de begynner sorgarbeidet, og at det er viktig å gå forsiktig fram.

Ifølge politiet skal det gjøres omfattende tekniske undersøkelser på stedet, noe som vil ta en god stund.

– Vi har mye arbeid foran oss, sier Westford.