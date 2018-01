- Grufulle forhold for fastlenket søskenflokk i California

Rett før regjeringen avgjør rammene for NTNU-utbyggingen: - Vanvittig spennende for NTNU og hele byen

Saken oppdateres.

Parets i alt 13 barn er i alderen 2 til 29 år.

Politiet startet den omfattende etterforskningen etter at en 17 år gammel jente klarte å hoppe ut av et vindu søndag morgen. Deretter ringte hun nødnummeret 911 fra en mobiltelefon hun hadde funnet i huset.

Boligen ligger i et middelklassestrøk i byen Perris, om lag 110 kilometer sørøst for Los Angeles. Familien har bodd her siden 2014, men har aldri hatt kontakt med verken politiet eller sosialarbeidere.

Da politiet oppsøkte familien, reagerte den 49 år gamle moren, Louise Anna Turpin, med forskrekkelse, opplyser sheriff Greg Fellows.

Han har ingen opplysninger om hvordan den 57 år gamle faren, David Allen Turpin, reagerte.

Mørke, illeluktende rom

I en pressemelding skriver politiet at det ble funnet flere barn som var lenket fast med kjetting og hengelås til sengene sine i mørke og illeluktende rom.

Alle barna antas å være parets biologiske barn. Det er ikke funnet tegn til seksuelt misbruk, men Fellows mener barna har levd under torturlignende forhold.

– Du kan forestille deg å være ti år og være lenket til en seng. Jeg vil kalle det tortur, sier han.

– Forholdene var forferdelige, fastslår sheriffen.

Begge foreldrene er nå siktet for tortur og for å ha satt barns liv i fare.

Kortvokste

Politiet trodde først at 17-åringen som varslet politiet, var rundt ti år gammel fordi hun var så lav av vekst. Hun viste dem bilder av søsknene sine, noe som førte til at politiet trodde på historien hennes og dro hjem til familien.

Politiet opplyser videre at de i utgangspunktet trodde det dreide seg om tolv mindreårige barn, men at sju av dem viste seg å være i alderen 18 til 29 år. Alle skal ha fremstått som underernærte og veldig skitne.

Barna og foreldrene ble tatt med til politistasjonen for avhør, før de 13 barna ble sendt videre til sykehus for behandling.

De sju voksne barna er alle små og underernærte, opplyser Mark Uffer, som er sjef for Corona Regional Medical Center.

– De er veldig vennlige og samarbeidsvillige, og jeg tror de håper at livet vil bli bedre for dem, sier Uffer.

Overraskede naboer

Naboer uttrykker forferdelse.

– Jeg hadde ingen anelse om hva som foregikk der. Jeg visste ikke at det var barn inne i huset, sier Andrew Santillan, som bor like rundt hjørnet, til Press-Enterprise of Riverside.

Det er indikasjoner på at barna hadde fått lov til å være utendørs de siste årene.

– Vi så et par tenåringer i fjor som klippet plenen, og de satte også opp juledekorasjoner, sier naboen Julio Reyes.