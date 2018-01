Innsjø tok fyr i India

Politiet stanset mann i 20-årene i Soknedal for promillekjøring

All grunn til å juble over campus-vedtaket

Får Klæbo revansje - følg sprinten i Planica her

Kommunen betaler over 500 000 for parkering og bøter til seg selv

Prinsesse Ingrid Alexandra blir 14 - får et år med mye oppmerksomhet

Klæbo klart best i sprintprologen

Klæbo klart best i sprintprologen

Nytt snøfall på Sørlandet – over 7.000 uten strøm

Saken oppdateres.

Fredag jobbet rundt 5.000 soldater og brannmannskaper i over sju timer med å stanse brannen på innsjøen Bellandur, like utenfor teknologi-hovedstaden Bangalore. Fredag kveld fikk brannvesenet kontroll over brannen, men natt til lørdag brøt det ut flere nye branner.

Ifølge militæret har de hindret brannen fra å spre seg til de tett befolkede områdene i Bangalore, som har over åtte millioner innbyggere.

Anslag tilsier at 60 prosent av kloakken fra byen renner urenset ut i innsjøen, der det utløser brannfarlige kjemiske reaksjoner i møte med andre kjemiske utslipp og dumpede bygningsmaterialer.

Bellandur og områdene rundt har brent før på grunn av forurensning, og i mai i fjor brant en annen innsjø i Bangalore.