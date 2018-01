Skulkerne kommer på skolen bare for å være der og sove der

Skjelvet ble utløst 10 kilometer under havbunnen nesten tre mil sørøst for øya Kodiak. Styrken anslås til 8,2 av US Geological Survey.

Tsunamivarselet gjelder kysten av Alaska og British Columbia i Canada. I tillegg er det sendt ut et «tsunami watch» for vestkysten av USA.