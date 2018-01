Sju reddet i søk etter forsvunnet ferge i Stillehavet

At skuespillerne Mari og Jon kjøpte leilighet i Trondheim, fikk teatersjefene til å juble

Cologna med nytt skremmeskudd før OL: Parkerte Sundby og Co.

Florida-senator Marco Rubio sparker stabssjef for upassende oppførsel

Cologna med nytt skremmeskudd før OL: Parkerte Sundby og Co.

Saken oppdateres.

Den lille båten med de sju personene ble sett i et område hvor det newzealandske luftforsvaret har lett etter MV Butiraoui, fergen som forsvant.

Ifølge Radio New Zealand ble jolla oppdaget omkring 300 kilometer sørøst for den lille øynasjonen Nauru.

– Gruppen virket veldig lettet over å ha bli funnet da New Zealands luftforsvar droppet forsyninger, inkludert vann og en radio til dem, sa koordineringsansvarlig John Ashby i New Zealands redningstjeneste.

Noen timer senere ble de reddet fra jolla og kom om bord i en større fiskebåt. Nyhetsbyrået DPA skriver at jolla tilhørte MV Butiraoui. De sju personene har foreløpig ikke uttalt seg om hva som har skjedd.

Båten var på vei fra Nonouti i Kiribati med kurs mot øya Betio 18. januar, i det som var ventet å være en to dager lang tur.