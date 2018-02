Fire personer funnet døde etter uvær i Nord-Sverige

Jeg har nylig giftet meg. Mot min vilje. I en alder over 60 år er jeg blitt tvangsgiftet

Saken oppdateres.

Det kraftige snøværet begynte onsdag og siden da har store mengder med snø falt over midte deler og nordlige deler av Sverige. Mesteparten av snøen kom torsdag, og ifølge SVT er det funnet fire døde personer utendørs.

Ifølge politiet dreier det seg i alle tilfeller om eldre personer som er funnet i nærheten av sine boliger. I ett av tilfellene mener politiet at en mann har fått hjerteinfarkt under snømåking.

Det meldes også om at flere tak på bygninger har bukket under for snømengdene.

Uværet har også fått konsekvenser for togtrafikken, og både to nattog fra Narvik til Stockholm og ett nattog motsatt vei er innstilt fredag. Totalt blir fem nattog innstilt ifølge det svenske togselskapet SJ.

– Det er omfattende problemer, og vi jobber kontinuerlig og i samarbeid med Trafikverket for å gjøre det beste ut av situasjonen, sier Carl-Johan Linde, pressevakt i SJ.

Snøværet er i ferd med å avta, men togtrafikken i vestre deler av Norrland var fortsatt innstilt fredag kveld.

Deler av de stengte strekningene er beregnet åpent lørdag morgen, mens andre deler ikke blir åpnet før mandag.