Kronprins Frederik forlater OL for å besøke alvorlig syk far

Saken oppdateres.

– Prins Henriks tilstand er dessverre alvorlig forverret. Hans Kongelige Høyhet kronprinsen har på denne bakgrunn avbrutt sitt opphold i Sør-Korea, der han var i forbindelse med de vinterolympiske lekene. Kronprinsen er nå på vei til Danmark, skriver kongehuset i en pressemelding fredag morgen.

Prins Henrik (83) har siden slutten av januar vært innlagt på Rigshospitalet i København. Fredag formiddag ankom kronprinsesse Mary sykehuset. En halvtime senere forlot hun sykehuset sammen med sine to barn, prins Christian og prinsesse Isabella, ifølge BT.

Gode tanker

Prins Henriks bror, Etienne de Montpezat, sier til avisen at «det synes å være snakk om uker».

Hundrevis av dansker skrev fredag på kongehusets Facebook-side. Mange av dem sendte varme tanker til prinsen og familien og håpet at han ville komme seg igjen.

Kongehuset ønsker ikke å utdype årsaken til at prins Henrik har blitt dårligere. For bare en uke siden ble det meldt at han skulle behandles for en lungebetennelse og at han etter dette kom til å oppholde seg på Fredensborg Slot nord på Sjælland.

Etter sykehusinnleggelsen i slutten av januar kom det fram at 83-åringen var blitt undersøkt for en svulst i venstre lunge, men den viste seg å være godartet.

Demens

Prins Henrik ble også innlagt på sykehus i sommer som følge av smerter i et bein, og i høst meldte kongehuset at prinsen lider av demens.

Bare en måned tidligere hadde Henrik skapt store overskrifter da han ga beskjed om at han ikke ville gravlegges sammen med dronning Margrethe. Han begrunnet det med at han ikke kunne legges i graven med sin kone så lenge de to ikke var likeverdige.

Gjennom mange år har prins Henrik klaget over tittelen prinsgemal, som han fikk etter at Margrethe ble dronning i 1972. Fra de to giftet seg i 1967, hadde han tittelen prins.

Før innleggelsen på Rigshospitalet 28. januar hadde prinsen siden 4. januar vært i feriebyen Sharm El Sheikh i Egypt, der han i mange år har kjent en hotelleier.

Prins Henrik er opprinnelig fra Frankrike og ble døpt Henri Jean André de Monpezat. Han og Margrethe har to sønner sammen, kronprins Frederik og prins Joachim.