Prins Henrik overført til Fredensborg Slot

Saken oppdateres.

– Hans Kongelige Høyhet prins Henrik er i dag blitt overført fra Rigshospitalet til Fredensborg Slot, hvor prinsen ønsker å oppholde seg i sin siste tid. Prinsens tilstand forblir alvorlig, heter det i en pressemelding fra hoffet tirsdag ettermiddag.

LES OGSÅ: Kronprins Frederik forlater OL for å besøke alvorlig syk far

Dronning Margrethes 83 år gamle ektemann ble innlagt på Rigshospitalet 29. januar. Fredag i forrige uke opplyste det danske hoffet at tilstanden hans er alvorlig forverret. Kronprins Frederik forlot da OL i Sør-Korea for å dra hjem på besøk til sin far.

Fikk besøk av lillesøster

I helgen fikk han besøk av sin lillesøster Catherine de Monpezat, som er nonne i Toulouse i Frankrike.

På 1960-tallet bodde hun sammen med Henrik i London der han da arbeidet som diplomat. Det var på denne tiden at han møtte prinsesse Margrethe, som i 1972 ble Danmarks dronning.

Dronning Margrethe og resten av familien besøkte også prinsen på sykehuset søndag.

Giftet seg i 1967

Det er ikke kjent hva som feiler den 83 år gamle franske grevesønnen Henri de Laborde de Monpezat, som ble prins Henrik da han giftet seg med den danske tronarvingen i 1967.

Hoffet opplyste tidligere i år at han hadde fått påvist en godartet svulst i venstre lunge.