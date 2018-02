Trump vil kutte statsstøtten til romstasjon

Helland: – Vi ligger bedre an enn det ser ut som

New York Times skriver om «Skistaven Norge aldri vil glemme»

Skolens venneuke endte med gråt. Som mor må jeg bare si at dette skjærer meg i hjertet

Bronsen røk for de norske samboerne

Saken oppdateres.

I Trumps budsjettforslag, som ble sluppet mandag, foreslås det at statsstøtten for romstasjonen avsluttes innen 2025. I stedet foreslås det å sette av 150 millioner dollar til å oppfordre til kommersiell utvikling. Målet er å spare penger som heller kan brukes på å sende astronauter til månen igjen.

Flere romeksperter har reagert på forslaget. En av dem er NASA-historiker Roger Launius, som påpeker at å fjerne støtten også vil påvirke andre land som er involvert i romstasjonen, deriblant Russland, Japan, Canada og Europa.

Senator Bill Nelson er også bekymret.

– Å slå av lyset og forlate vår eneste utpost i rommet gir ikke mening.

Dava Newman, som var NASA-nestleder under Barack Obama, er av en annen oppfatning. Hun kaller romstasjonen «grunnsteinen for romforskning», men sier samtidig at Trump-administrasjonens forslag gir mening fordi det planlegges langsiktig.