Frode Bergs advokater har liten tro på løslatelse

I Russland finnes det praksis med husarrest og løslatelse mot kausjon mens man venter på rettssaken.

– Men i spionsaker er det vanskelig å fremme det, sier Bergs norske advokat Brynjulf Risnes til NRK.

Søreide til Kirkenes

Den 62 år gamle nordmannen fikk avslag på en begjæring om løslatelse mot kausjon i forrige fengslingsmøte, men har anket avgjørelsen. Datoen for ankebehandlingen er ennå ikke fastsatt, men Risnes tviler på at anken vil føre fram.

– Det russiske sikkerhetspolitiet har argumentert overbevisende overfor domstolen om at det er nødvendig at Berg er fengslet mens etterforskningen pågår, sier han.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) kommer onsdag til Kirkenes der hun skal møte støttegruppa for Frode Berg.

– Vi jobber for å få Frode Berg hjem til Norge snarest mulig, og vi er veldig glade for at vi har fått til et møte med utenriksministeren, har støttegruppas talsperson Øystein Yngve Hansen tidligere uttalt til NTB.

Norske myndigheter har så langt holdt en lav profil i saken.

Frode Berg er varetektsfengslet i Russland fram til 5. mai, siktet for spionasje. 62-åringen ble pågrepet i Moskva 5. desember. Han avviser alle anklager om at han skal ha deltatt i eller kjent til noen etterretningsoperasjon.