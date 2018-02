Trump brukte huskelapp i møte med ofrene for skyting

Blir du irritert over at «alle» andre har ei uke med vinterferie?

Saken oppdateres.

Nærbilder av lappen viser at Trump blant annet minnet seg selv på å si til de besøkende i Det hvite hus at han lyttet til dem.

Andre håndskrevne påminnelser på lappen var «Hva vil dere helst at jeg skal vite om opplevelsene deres» og «Hva kan vi gjøre for at dere skal føle dere trygge», melder Sky News.

Bildene av huskelappen har gått mange runder på sosiale medier, og Trump blir kritisert for å ha vist påtatt medfølelse med de overlevende og ofrenes pårørende.

«Hva slags menneske trenger en huskelapp for å vise empati mot barn som ble utsatt for tung ild fra en gærning», skriver twitterbrukeren Cveronica.

Det er ikke klart hvem som skrev huskelappen som Trump hadde i hendene da han og visepresident Mike Pence onsdag tok imot de pårørende og overlevende i Det hvite hus.

