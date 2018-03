Rettspsykiaterne kaller Madsen en pervers psykopat

Norske utøvere var innelåst i én time. Årsaken er et mysterium

Saken oppdateres.

Peter Madsen har psykopatiske trekk og framstår som seksuelt pervers, slo de sakkyndige fast da rettssaken mot den drapstiltalte dansken åpnet i København.

47-åringen er tiltalt for å ha drept den 30 år gamle Kim Wall om bord i den selvbygde ubåten sin 10. august i fjor, etter først å ha mishandlet henne og misbrukt henne seksuelt.

Han er også tiltalt for å ha skjendet liket, som han parterte og dumpet til havs. Dette erkjenner han, men han nekter for å ha mishandlet og drept den svenske frilandsjournalisten.

Omfattende beviser

Da rettssaken åpnet i København byrett torsdag, la aktor Jakob Buch-Jepsen fram noe av bevismaterialet mot Madsen.

Retten fikk høre at 47-åringen hadde Walls blod i ansiktet da han ble pågrepet, at det ble funnet hår og andre biologiske spor etter henne i ubåten, og at undertøyet hennes ble funnet skåret i stykker.

Etterforskerne har også funnet våpen og andre gjenstander som påtalemyndigheten mener kaster lys over det bestialske drapet.

Seksuelt pervers

På Madsens datamaskin er det gjort funn som ifølge aktor viser at mishandlingen og drapet var planlagt. Den drapstiltalte dansken hadde gjort søk etter temaer som halshogging og tortur, og det ble også funnet en sju sider lang tekst om mishandling av kvinner, inkludert seksuell mishandling.

Retten fikk også høre et sammendrag av den rettspsykiatriske rapporten, som konkluderer med at Madsen framstår som seksuelt pervers, har klare psykopatiske trekk og er lite troverdig.

– Samlet sett er det snakk om en begavet mann uten tegn på psykose. Personlighetsmessig er han svært avvikende, med primært narsissistiske og psykopatiske trekk, heter det.

Endret forklaring

Madsen har under avhørene flere ganger endret sin forklaring, og i retten torsdag fastholdt han at Wall døde som følge av en ulykke.

Mens han tidligere har hevdet at hun døde etter å ha fått en tung luke i hodet, hevder han nå at hun døde av kullosforgiftning.

Da aktor spurte hvorfor han har endret forklaring, sa Madsen at dette var av hensyn til Walls familie.

– Jeg har ikke lyst til å dele hvordan hun omkom, sa han.

Svarte avvikende

Madsen avviste helt aktors påstand om at drapet på Wall var seksuelt motivert.

– Nei, det er intet erotisk her, sa han.

På spørsmål om hvorfor han parterte Wall, for deretter å feste kroppsdelene til tunge rør som han senket i havet, svarte han avvikende.

– Jeg har kjennskap til hvordan man amputerer armer og bein i krigssammenheng, så jeg tenkte at det var en måte å få henne over bord på, sa han.

Krever livstid

Påtalemyndigheten har lagt ned påstand om livsvarig fengsel for Madsen, sekundært forvaring.

Livsvarig fengsel i Danmark er i utgangspunktet uten tidsbegrensning, men man kan bli benådet etter tolv års soning.

Neste rettsmøte finner sted 21. mars, og innen da skal inntil 30 vitner avhøres.