Knivmann skutt utenfor Irans ambassade i Wien

Disse elleve starter i årets første seriekamp for RBK

Ranheim-lederen: Vi følte oss veldig alene – er glad for forbundets beklagelse

To RBK-spillere får 2-er på børsen etter tapet: «Han er for grønn foran eget mål»

Blir det storstreik i år? Her er seks ting du må vite om lønnsoppgjøret

Det får nå så være at sentrale politikere betafser damer i fylla

– Norske foreldre må være klar over at de utsetter egne og andres barn for fare

To døde i helikopterstyrt i New York

To døde i helikopterstyrt i New York

To døde i helikopterstyrt i New York

To døde i helikopterstyrt i New York

Saken oppdateres.

Angriperen døde på stedet etter at soldaten åpnet ild, opplyser polititalsmann Harald Sörös til AFP. Han legger til at angrepet skjedde like før midnatt.

Motivet for angrepet er ikke kjent. Soldaten, som sto vakt utenfor ambassaden, fikk et kutt i overarmen under angrepet.

– Han brukte først pepperspray mot angriperen, før han åpnet ild, sier Sörös.

Soldaten skal ha avfyrt fire skudd. Foreløpig tyder etterforskningen på at han «opptrådte innenfor regelverket», opplyser en talsmann for forsvarsdepartementet til nyhetsbyrået APA.

Soldaten, som kommer fra Tyrol-regionen i Østerrike, blir behandlet på sykehus. Sikkerheten er skjerpet ved alle ambassader i landet.

Episoden skjer få dager etter to andre knivangrep i Wien, inkludert et angrep hvor et par og deres 17 år gamle datter ble livstruende skadd. En 23 år gammel mann fra Afghanistan har erkjent å stå bak disse angrepene, men hevder det ikke lå noe politisk motiv bak gjerningen.