Stephen Hawkings gullkorn

Tabbe ødela alt for Skarstein: – Det er så irriterende

Blodig Tettey av banen på båre: – Jeg trodde karrieren hans var over

Norge faller til andreplass på listen over verdens lykkeligste land

Norge faller til andreplass på listen over verdens lykkeligste land

Saken oppdateres.

Stephen Hawkings etterlater seg en enorm arv i form av avhandlinger, bøker og teorier om alt fra kvantefysikk til populærkulturelle one-liners. Her er noen av hans mest kjente sitater.

LES OGSÅ: Fysikkens mesterhjerne

- Målet mitt er ganske enkelt. En fullstendig forståelse av universet, hvorfor det er som det er og hvorfor det i det hele tatt eksisterer.

- Jeg ser på hjernen som en datamaskin som vil slutte å virke når komponentene går i stykker. Det finnes ikke noen himmel eller eksistens etter døden for datamaskiner; det er bare eventyr for folk som er redd for mørket.

- Jeg tror på den enkleste forklaringen, det finnes ingen gud. Ingen skapte universet og ingen bestemmer vår skjebne. Dette ledet meg til konklusjonen om at det heller ikke finnes noen himmel eller liv etter døden. Vi har kun ett liv der vi kan nyte godt av alt som finnes, og for det er jeg evig takknemmelig.

- Livet ville ha vært tragisk om det ikke hadde vært så morsomt.

- Mine forventninger ble redusert til null da jeg var 21 år. Alt siden den gang har vært en bonus.

- Mennesker som skryter av sin IQ er tapere.

- Jeg har levd med den store sannsynligheten for en tidlig død i snart 49 år. Jeg er ikke redd for døden, men jeg har heller ingen hast med å dø. Jeg har så mye jeg har lyst til å gjøre først.

- Vi er bare en avansert avart av aper på en ubetydelig planet som går i bane rundt en ubetydelig stjerne. Men vi kan forstå universet, noe som gjør oss veldig spesielle.

- Aldri glem å se mot stjernene. Forsøk å finne en mening i det du ser og tenk på hvorfor universet eksisterer. Vær nysgjerrig. Og uansett hvor vanskelig livet måtte være, det finnes alltid noe du kan gjøre det bra i. Det eneste som teller er at du aldri gir opp.