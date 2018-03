Kilde: Sør-Korea og USA nedskalerer militærøvelser

Saken oppdateres.

Øvelsene Key Resolve og Foal Eagle holdes hver vår, og blir vanligvis møtt med raseri fra Nord-Korea, som mener nabolandet og USA øver seg på invasjon.

I år er militærøvelsene allerede blitt utsatt for å unngå dårlig stemning under OL. Diplomatiske framstøt i forkant og etter vinterlekene har for øvrig båret frukter, og forholdet mellom de landene ser nå lysere ut enn på lenge.

For å holde på den positive stemningen har Sør-Korea og USA derfor bestemt seg for å halvere lengden på Foal Eagle-øvelsen og kutte ut bruken av bombefly og hangarskip, opplyser en sørkoreansk militærkilde til nyhetsbyrået Yonhap.

Den andre øvelsen, Key Resolve, starter denne uken, ifølge nyhetsbyrået.

Tidligere har en ansatt på presidentkontoret i Seoul sagt at Nord-Koreas leder Kim Jong-un uttrykte at han ville «forstå» det dersom øvelsene gikk som planlagt, under et møte med en sørkoreansk delegasjon.

Sør-Koreas utenriksminister Ri Yong-ho er for tiden på besøk i Sverige, og det er knyttet spenning til om det kommer nyheter om det mulige møtet mellom USAs president Donald Trump og Kim Jong-un. Trump har sagt at han ønsker å møte Kim, men så langt har det ikke kommet noen reaksjoner fra Nord-Korea på dette.