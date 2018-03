Ny studie avfeier «sunn, men feit»-teori

Saken oppdateres.

Selv om det lenge har vært allmennkunnskap at overvekt og fedme øker risikoen for sykdommer, har enkelte forskere nylig sådd tvil om dette ved å hevde at overvekt egentlig ikke øker dødsraten, spesielt ikke for eldre. Noen studier har til og med antydet at overvekt beskytter mot sykdom, en påstand kalt «fedmeparadokset».

Men en ny studie publisert i tidsskriftet European Heart Journal avviser at det finnes et slikt paradoks. Forskerne har sett på 296.535 personer i alderen 40–69 som meldte seg på en helseundersøkelse i perioden 2006–2010. Datasettet har vært tilgjengelig fram til 2015.

– Enhver offentlig misforståelse om en potensiell «beskyttende» effekt fra fett på hjerte- og slagrisikoen bør bestrides, sier en av forskerne bak studien, Stamatina Iliodromiti ved universitetet i Glasgow.

Undersøkte sammenheng

Forskerne har sett på BMI-verdien til personene i undersøkelsen, og undersøkt om det er en sammenheng mellom dette og hvem som fikk hjerte- og karsykdommer.

Verdens helseorganisasjon (WHO) anser folk med en BMI på 25 og mer som overvektige, mens det anes som fedme dersom BMI-en går over 30.

Forskerne fant ut at faren for hjertesykdom økte når BMI-en økte ut over 22–23.

– Risikoen for hjerte- og karsykdommer økte med 13 prosent for hver økning på 5,2 i BMI hos kvinner og 4,3 hos menn, opplyser forskerne i en pressemelding som oppsummerer studien.

Magefett øker risikoen

Risikoen for å få hjerte- og karsykdommer var minst for folk med BMI på mellom 22 og 23.

Forskerne slår også fast at sykdomsrisikoen økte jo mer fett folk hadde rundt midjen.

– Jo mindre fett – spesielt på magen – jo mindre er risikoen for hjertesykdom i framtiden, konkluderer de.