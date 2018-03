Kilde: Gisseltakeren skutt og drept av politiet

Fakta om gisselaksjonen i Trèbes

* Like etter klokka 11.30 fredag meldte fransk politi at det var løsnet skudd og tatt gisler på et supermarked i Trèbes i Sør-Frankrike.

* Gisseltakeren var ifølge politikilder en marokkansk mann som krevde at Saleh Abdeslam, som er varetektsfengslet for Paris-terroren i 2015, løslates. Gjerningsmannen hevdet å tilhøre IS.

* Rett før gisselaksjoner ble det kapret en bil og skutt mot en gruppe politifolk i nærheten. Det er ikke fastslått at hendelsene har sammenheng.

* Spesialstyrker omringet supermarkedet og det ble innledet forhandlinger. I 14.45-tiden meldte franske medier at gisseltakeren var skutt og drept.

* Minst tre personer er ifølge sikkerhetskilder drept og tre er såret. En av de sårede er en politimann.

* Frankrikes statsminister Édouard Philippe sier det sannsynligvis dreier seg om et terrorangrep.

(Kilder: AP, AFP, DPA)