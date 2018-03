Saken oppdateres.

I en telefonsamtale med president Donald Trump onsdag, sa May at USA hadde levert «en veldig kraftfull respons», ifølge en pressemelding fra den britiske regjeringen.

May ønsker også den internasjonale responsen velkommen. Storbritannia mener det foreligger bevis for at Russland står bak nervegassangrepet på eksspionen Sergej Skripal og hans datter i den engelske byen Salisbury. Og som svar, har over 150 russiske diplomater blitt utvist fra en rekke land og flere ambassadører er hjemkalt.

Russland, som avviser anklagene, har lovet å svare. Den russiske viseutenriksministeren Sergej Riabkov sier onsdag kveld at Russland ikke vil forhaste seg med å reagere, og at russiske myndigheter er i gang med grundig vurdering av hvordan reaksjonen skal bli.