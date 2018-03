- Supert for dem som ikke vil bruke mye penger på hotell

Guterres dypt bekymret over situasjonen på Gazastripen

Dommer stanser Trumps abortforbud for fengslede innvandrere

Saken oppdateres.

Advokater for helsedepartementet, som har ansvar for tenåringer som sitter i føderal varetekt, sier departementet har som grunnregel å nekte å legge til rette for abort.

Men dommeren stanser nå regjeringen fra å «blande seg inn i eller hindre» disse gravide tenåringene tilgang til abort eller rådgiving.

– Trump-administrasjonens hjerteløse politikk om å nekte unge innvandrerkvinner i føderal varetekt adgang til abort er åpenlyst maktmisbruk, sier Birgitte Amiri i borgerrettighetsorganisasjonen ACLU. Det er denne organisasjonen som representerer jentene.

– Med dagens avgjørelse er vi et skritt nærmere å få stanset denne ekstreme politikken en gang for alle, og sikre rettferdighet for alle disse unge kvinnene, sier hun.

Den amerikanske regjeringen kan fortsatt anke avgjørelsen.