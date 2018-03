Vant fire milliarder i Lotto i USA

I kveld kan du få unikt syn på himmelen over Trondheim

Saken oppdateres.

I lotteriet Mega Millions var det bare én kupong som hadde vinnertallene i fredagens trekning. Lørdag ble det kjent at kupongen ble solgt på en bensinstasjon i Riverdale i Morris County, fem mil utenfor New York City.

– Jeg våknet til nyheten, og det er storslått, sier Ameer Karass, eieren av Lukoil-stasjonen.

Jackpoten på 521 millioner dollar, drøyt 4 milliarder kroner, er den fjerde største i lotteriets historie og den tiende største lottogevinsten i USA.

- Det er en fest

Bensinstasjonens daglige leder Nash Riad sier han aner ikke hvem som kjøpte kupongen.

– Vi selger lottokuponger hele tiden, dagen lang, sier Riad.

Karass sier mange har ringt og stukket innom for å gratulere bensinstasjonens ansatte.

– Det er en fest, som om julen kom til påske, sier han.

Betales over 29 år

Premiebeløpet forutsetter at vinneren godtar at utbetalingen skjer over en periode på 29 år. Ønsker vinneren å få utbetalt alt på en gang, må vedkommende nøye seg med knappe 2,5 milliarder kroner.