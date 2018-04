USA blokkerte FN-utkast om Gaza

Saken oppdateres.

Utkastet var utarbeidet av Kuwait, og her het det at Sikkerhetsrådet uttrykte dyp bekymring over situasjonen på grensen. I tillegg ble det uttrykt sorg over tapet av uskyldige palestinske liv.

For øvrig ble retten til å protestere på en fredfull måte understreket, samt respekten for internasjonale menneskerettigheter og humanitær lov.

Da dette utkastet ble presentert under hastemøtet i New York fredag kveld, nektet USA å støtte det, sier en diplomat i Sikkerhetsrådet til AFP.

Flere drept

Bakgrunnen for møtet er fredagens demonstrasjoner på Gazastripen og påfølgende sammenstøt mellom palestinere og israelske styrker. Palestinske myndigheter hevder at minst 16 palestinere ble drept og over 1.400 såret, men Israel mener dette tallet er overdrevet.

Etter møtet kom FNs uttalelse, hvor det het at FNs generalsekretær António Guterres var dypt bekymret over situasjonen og at han krever en uavhengig og åpen gransking av hendelsene.

Fredagens Hamas-støttede massedemonstrasjon var den første av flere varslede markeringer fram mot 15. mai, som er 70-årsdagen for staten Israel.

Trump arbeider med plan

Gazastripen, som er på størrelse med Hamar kommune, er hjem for over 2 millioner palestinere. Israel okkuperte Gazastripen fra 1967 til 2005 og kontrollerer fortsatt luftrommet og kysten utenfor, samt grensen, med unntak av Rafah-overgangen mot Egypt.

Det skapte store spenninger på palestinsk side da USAs president Donald Trumps før jul besluttet å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Men overfor Haaretz opplyser Det hvite hus at Trump arbeider med å meisle ut en fredsplan og at den kan komme til å overraske skeptikerne.