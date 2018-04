14 omkom da buss med ishockeylag kolliderte i Canada

Ulykken fant sted på hovedveien nord for Tisdale i Saskatchewan-provinsen fredag kveld, opplyser canadisk politi.

Det var 28 personer om bord i bussen til The Humboldt Broncos, og 14 av dem er bekreftet omkommet, blant dem sjåføren. De øvrige 14 er sendt til sykehus med skader, og tilstanden til tre av dem betegnes som kritisk, melder BBC.

Statsminister Justin Trudeau kondolerer i en Twitter-melding etter ulykken.

– Jeg kan ikke forestille meg hva disse foreldrene nå gjennomgår og føler med alle som er rammet av denne forferdelige tragedien, både i Humboldt og ellers, skriver Trudeau.

I cannot imagine what these parents are going through, and my heart goes out to everyone affected by this terrible tragedy, in the Humboldt community and beyond. https://t.co/2cIn2CTy08