Tre drept etter at bil kjørte inn i folkemengde i Tyskland

Saken oppdateres.

Det var ved 16.30-tiden lørdag at en liten lastebil kjørte inn i en gruppe mennesker i den tyske byen Münster. Ifølge innenriksdepartementet i delstaten Nordrhein-Westfalen skal tre personer være drept, omkring 20 såret.

Seks av disse skal være i i livsfare, skriver Bild.

Norsk UD sier til NTB at den norske ambassaden arbeider med å kartlegge situasjonen og få oversikt om eventuelle nordmenn er rammet.

Gjerningsmannen tok sitt eget liv

Den antatte gjerningsmannen skal ha skutt og drept seg selv, bekrefter politiet overfor det tyske nyhetsbyrået DPA.

Myndighetene antar foreløpig at det dreier seg om et angrep, skriver Spiegel , uten å vise til konkrete kilder.

Opplysningen er foreløpig ikke offisielt bekreftet, og politiet har bedt folk om å la være å spekulere på hva som var motivet bak hendelsen.

Politiet sier til AP at de også undersøker meldinger om at andre gjerningspersoner kan ha rømt fra bilen som var involvert i hendelsen.

– Han (den antatte gjerningspersonen) er foreløpig ikke identifisert, og det er for tidlig å spekulere i motiv, sier politiets talsmann Andreas Bode.

Mistenkelig gjenstand

Et stort antall politifolk er på stedet og arbeider med å gjennomsøke kjøretøyet, ifølge flere tyske medier for å lete etter eventuelle eksplosiver.

Det tyske nyhetsbyrået DPA melder at politiet har funnet en «mistenkelig gjenstand» i kjøretøyet, og politiet har bedt folk om å holde seg unna sentrum og området rundt Kienpenkerl, en populær restaurant som ligger midt i Münster.

Byen har rundt 300.000 innbyggere, og betegnes som en av Tysklands største studentbyer.

Politiet er i ferd med å søke i gjerningsmannens bil etter eksplosiver, skriver Bild.

- Det viste seg å ikke være sprengstoff i bilen, sa tysk politi senere, referert i flere tyske medier.

Fler enn 20 skadde

NTB skriver klokken 18.59 at tre er drept, og at 20 er såret.

Gjerningspersonen, som tok sitt eget liv etter hendelsen, er inkludert i tallet på de døde.

Lastebilen kjørte inn i en mengde mennesker som satt på en populær restaurant i gamlebyen i Münster, skriver Frankfurter Allegemeine.

Politiet i området skrev på Twitter at det er en stor operasjon på Kiepenkerl-restauranten i gamlebyen i Münster og oppfordret befolkningen til å unngå det berørte området i sentrum.

Antatt terror

Münster ligger i den nord-vestlige delen av Tyskland, nord for Dortmund.

Foreløpig er det ikke bekreftet tall på sårede, men både Bild og Rheinische Post skriver at politikilder har oppgitt at det er tre drepte og opptil 30 sårede.

En pressesekretær for brannvesenet opplyser om at det skal være nær 50 personer involvert i hendelsen, skriver avisen Westfälissche Nachrirchten.

Politiet var raskt på stedet. De skulle, i følge samme avis, egentlig ha overvåket en demonstrasjon en gruppe kurdere skulle ha i byen.

Angela Merkel kondolerer

En talskvinne for den tyske forbundskansler Angela Merkel har uttalt at «våre tanker går til ofrene og deres familier» og hun kaller hendelsen «grusomme nyheter».

Ifølge UD jobber den norske ambassaden med å kartlegge situasjonen og få oversikt om eventuelle nordmenn er rammet i Münster.

