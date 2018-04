FBI raidet kontorene til Donald Trumps advokat

Gikk det skeis med karakterene på vgs? Her kommer du inn uansett

Kaggestad om OL-legendene som gir seg: – Ingen krise for norsk idrett

Når mor demoniserer far

Kjørte i over 150 km/t i snitt før dødsulykken i Okstadbakken

Det nye lille hullet som gjør all verdens forskjell

Dette vet vi om sesong 2 av «Big Little Lies»

Vil den førerløse bilen forstå at når det står en elg utenfor veien, så kan det teite dyret plutselig springe ut i veibanen?

146 millioner kan ha mottatt innhold fra firma anklaget for valginnblanding

FNs sikkerhetsråd samlet for å diskutere svar på angrep i Syria

Dette vet vi om sesong 2 av «Big Little Lies»

Vil den førerløse bilen forstå at når det står en elg utenfor veien, så kan det teite dyret plutselig springe ut i veibanen?

Saken oppdateres.

Ifølge flere medier, deriblant Washington Post og New York Times, har FBI tatt beslag i materiale som blant annet omfatter Cohens utbetaling på 130.000 dollar til pornostjernen Stormy Daniels. Hun hevder å ha blitt truet til taushet angående hennes påståtte seksuelle forhold til Donald Trump.

Cohens advokat Stephen Ryan bekrefter razziaen i en uttalelse, men bekrefter ikke hvilken sak den er relatert til.

– Jeg har fått beskjed fra det føderale aktoratet om at New York-aksjonen kom delvis grunnet en forespørsel fra kontoret til spesialetterforsker Robert Mueller, skriver Ryan.

LES OGSÅ: Nå vet politiet hvor fort bilene kjørte før dødsulykken i Okstadbakken

– Avgjørelsen om å gjennomføre en etterforskning med en slik razzia er fullstendig upassende og unødvendig. Dette var en unødvendig konfiskering av konfidensiell kommunikasjon mellom en advokat og hans klienter, sier Ryan videre.

Mueller har den siste tiden etterforsket hvorvidt Donald Trumps valgkampapparat samarbeidet med Russland under valget i 2016. USAs president har konsekvent benektet at et slikt samarbeid har funnet sted.

LES OGSÅ: Måtte sende hjem 140 ungdommer fra fest- kritiserer foreldrene

Når det gjelder Cohens utbetaling til Stormy Daniels, sier Trump at han ikke kjente til den.

– Dere må spørre Michael Cohen. Michael er min advokat. Dere må spørre Michael, sa Donald Trump fredag.

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter